Vincent Fontaine dépose sa baguette de chef de fanfare de Dongelberg (Jodoigne)

La nouvelle, pourtant, était dans l’air."Dès 2019,raconte Christine Henne, présidente de la fanfare Sainte-Barbe et Saint-Laurent,notre chef nous avait annoncé qu’il céderait sa baguette à son successeur après avoir célébré le 125e anniversaire de la fanfare et son 30e anniversaire à la direction de notre ensemble musical. Mais la crise sanitaire est venue perturber ce souhait." Conséquence: ce n’est que cette année que les bougies ont pu être soufflées.

"Les années 2020 et 2021 ont été compliquées,poursuit Christine Henne,tant pour le monde de la culture en général que pour les musiciens amateurs que nous sommes. Cela n’a pas empêché Vincent Fontaine de nous soutenir du mieux qu’il a pu."

Avec des hauts et des bas, notamment parce que le chef de musique a été touché par le Covid-19. Il s’en remet petit à petit et ne manque pas de projets. Il n’empêche, comme il le reconnaît lui-même, il arrivait au bout d’un cycle et avait à la fois envie de souffler et reprendre sa vie en main après de nombreuses activités au service de la musique.

Un CD pour ses 60 ans

"Je reste ambitieux tout en privilégiant ma santé pour le moment,poursuit Vincent Fontaine.Pour mes 60 ans, je voudrais sortir un nouveau CD de morceaux à la trompette, qui comprendrait le titre “Pour toujours”, et ce en hommage à mon épouse Valérie. Elle a été d’un soutien précieux ces dernières années. Et puis, je n’abandonne pas Serge Crugenaire et les Amis de la Chanson. L' orchestre des Amis pourra continuer à compter sur ma trompette."

Reste la question de savoir qui prendra la succession de Vincent Fontaine. Christine Henne: »Nous tiendrons la demi-douzaine d’engagements que nous avions pris pour la fin de l’année 2022. Pour l’instant, Christophe Lacroix dirige les répétitions et nous pouvons compter sur lui pour assurer l’intérim. Nous devrons décider de manière collégiale qui sera notre chef. »