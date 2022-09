Le service scolarité du centre Fedasil de Jodoigne se charge aussi d’équiper les enfants qui se rendent à l’école. Pour y parvenir, ils doivent souvent faire appel aux dons. « On est continuellement dans le besoin. Ce dont on a surtout besoin, c’est du matériel scolaire, des plumiers, des sacs à dos, explique Stéphane Pamy. Les dons de vêtements et de chaussures sont plus que bienvenus aussi. »