La rentrée des classes, au centre Fedasil de Jodoigne aussi

C’est donc un travail sans cesse renouvelé auxquels se livrent les cinq membres du service scolarité du centre Fedasil de Jodoigne, à savoir s’assurer que les résidents mineurs du centre accèdent à l’enseignement. Car, comme tous les mineurs en Belgique, les enfants résidant au centre Fedasil de Jodoigne sont soumis à l’obligation scolaire.

Les enfants demandeurs d’asile ne sont pas des simples écoliers. La plupart intègrent des classes "Daspa".

Les classes "Daspa", acronyme de "Dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés", constituent une étape de scolarisation intermédiaire pouvant durer de six mois à deux ans et pendant laquelle les élèves bénéficient d’un enseignement intensif du français ainsi que de cours de mathématiques, sciences, etc.

84 élèves dans cinq classes Daspa

84 élèves ont fait leur rentrée dans les cinq classes "Daspa" du Cepes de Jodoigne. Les classes "Daspa", c’est le passage obligé pour tout demandeur d’asile âgé entre 6 et 18 ans. En maternelle, les enfants peuvent directement aller dans une classe "normale".

Les 84 enfants et adolescents qui ont fait leur rentrée au Cepes ne résident pas tous au centre Fedasil jodoignois. Il y a aussi bon nombre d’Ukrainiens qui sont scolarisés dans l’école provinciale.

«Les MENA veulent surtout travailler»

Les mineurs étrangers non accompagnés (MENA), arrivés en Belgique sans leurs parents ou représentants légaux, sont aussi tenus d’aller à l’école. Mais,"les MENA ne viennent pas spécialement (en Belgique) pour être scolarisés. Ils veulent trouver un réseau ou un travail pour pouvoir envoyer de l’argent au pays,explique Nicolas Claus, en charge de la scolarité des MENA au centre.La plupart travaillaient déjà dans leur pays, parfois depuis leur très jeune âge. Du coup, leur demander de rester assis pendant huit heures sur une chaise, ce n’est pas simple. On leur parle de l’intérêt d’aller à l’école, de leur futur alors qu’ils n’arrivent pas à se projeter."

Le décrochage scolaire des mineurs non accompagnés est assez important: d’un tiers à la moitié des MENA sont en décrochage, à Jodoigne."On essaye de les motiver par rapport aux jobs étudiants qu’ils pourront décrocher plus facilement grâce aux cours qu’ils auront suivis. Ça marche plutôt bien. On a pu leur trouver 47 jobs étudiants, cet été. Et ils constatent que les meilleurs jobs sont obtenus par ceux qui sont allés à l’école."

«Ils adorent l’école»

"On n’a pas de problème d’absentéisme (pour les enfants qui sont au centre avec leur famille). La plupart adorent l’école, constate Alix le Maire.Et leurs parents comprennent bien l’intérêt de l’école. Cela étant dit, tout n’est pas simple. Il y a des difficultés d’apprentissage. Mais les enfants se donnent à fond. En fait, à l’école, ils sont exactement ce qu’ils doivent être: des enfants."

À l’école, les enfants ont aussi la chance d’évoluer ailleurs que dans le centre où les baraquements accueillent bien plus de résidents que prévu.

"Les enfants apprennent à une vitesse incroyable,enchaîne Stéphane Pamy, en charge de l’apprentissage des adultes.Au point qu’on les entend parfois utiliser des expressions typiquement belges comme “Oufti”. Quand on entend ça, on peut dire que leur intégration, c’est bon."

Après leur passage dans les classes Daspa, les enfants intègrent des classes "normales". C’est actuellement le cas d’une trentaine d’enfants et d’adolescents.