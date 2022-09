Jodoigne: les Gotteaux passent à la brocante festive

C’est dire qu’un pas a été franchi puisque pas moins de cent brocanteurs sont attendus à la rue des Gotteaux, qui sera fermée à la circulation de 8 à 18h, ainsi que rue du Pont brûlé et place de Damme.

Il fallait immanquablement des renforts au comité."Quand c’est la fête à Lumay,poursuit Chantal Wautelet,nous y allons en petit groupe pour donner un coup de main à Serge Crugenaire. Il ne l’a pas oublié, puisque lui et son équipe viendront nous prêter main-forte. Et puis, des bénévoles se sont proposés pour assurer la petite restauration et tenir la buvette. Il y aura même de l’animation musicale dans le courant de l’après-midi."

Car les John’s Friends seront également de la partie.

"On pourra faire de bonnes affaires aux Gotteaux,termine Chantal Wautelet,car les habitants de la rue veulent vider une partie de leur grenier. Mais ce que nous tenons par-dessus tout à communiquer, c’est la convivialité d’un quartier jodoignois où tout le monde se connaît et où il fait bon vivre."

Brocante de Gotteaux, ce dimanche 4 septembre, de 8h à 18h. Pour tout renseignement: Chantal Waulelet (0477 83 66 62).