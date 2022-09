Jodoigne a adopté son plan climat

À Jodoigne, on envisage une diminution de 11 410 T CO2/an pour le secteur résidentiel. Cela passera entre autres par l’isolation des cloisons, toiture et châssis de 25 % des 5 893 logements. Pour aider les habitants, une thermographie aérienne sera réalisée et des ateliers d’accompagnement seront organisés.

En ce qui concerne le secteur transport, l’objectif est une diminution de 10 783 T CO2/an. Pour y parvenir, la Ville incitera à passer de 1,4 personne/véhicule à 1,8 ou encore à passer à 25 % d’utilisation des transports en commun. Jodoigne espère aussi compter sur son territoire 500 véhicules électriques en 2030. L’éclairage intelligent sur le RAVeL est envisagé également.

En ce qui concerne le secteur tertiaire, l’objectif est d’arriver à une diminution de 1 423 T CO2/an avec 20 % d’économie d’énergie et 20 % d’économie de chauffage. Un groupe de travail sera créé avec les acteurs du secteur tertiaire.

Le secteur industriel sera aussi sollicité. objectif: une diminution de 154 T CO2/an, avec 10 % d’économie d’énergie et de chauffage. Le secteur communal n’est pas oublié avec une diminution de 795 T CO2/an avec une réduction de l’éclairage public, la rénovation du patrimoine communal et la réduction de l’impact carbone des déplacements.

Toutes ces mesures représentent 40 % de diminution GES d’ici 2030.

Une adaptation au changement climatique et l’amélioration de la résilience du territoire sont prévues via l’amélioration de la gestion des cours d’eau, le renforcement du maillage écologique et le soutien à une agriculture raisonnée. Il est donc prévu le renforcement des actions existantes comme les ateliers "Tablons sur le durable", le programme biodiverCité, les cimetières nature, etc.

51 fiches action sont au programme avec un suivi puisque des rapports spécifiques seront rédigés tous les deux ans et un bilan complet de contrôle des émissions se fera tous les quatre ans. Tout cela passera par une sensibilisation, en vue d’inciter et d’informer.