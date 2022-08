Dominique Evrard, du plan de cohésion sociale:"On a constaté que pas mal de personnes se sentent seules, et aimeraient recevoir de la visite. La solitude est un réel problème, on cherche dès lors des personnes qui, une fois par semaine, peuvent consacrer au moins une heure à ces seniors isolés. Le but est de créer un binôme et que celui-ci noue des liens durables".

Actuellement une quinzaine de binômes ont été créés"mais les demandes ne cessent d’affluer alors que les bénévoles, nombreux au début du confinement, se font de plus en plus rares. Nous avons actuellement quatre personnes qui attendent des liens, et ce nombre devrait encore augmenter".

Les candidatures sont donc les bienvenues:"Des personnes disposées, selon leurs disponibilités et affinités, à rencontrer une autre personne, à boire un café, jouer à un jeu de société, sortir se promener ou encore échanger des petits services ou simplement se parler au téléphone. C’est vraiment un sujet fort d’actualité suite à l’accroissement de l’isolement social post-pandémie".

Les candidats peuvent se manifester au 0477 63 63 74 ou via dominique.evrard@jodoigne.be. Ils seront redirigés vers le GAL Culturalité avant d’être mis en contact avec une personne isolée.