Le pickelball se fait une place parmi les sports de raquette

Le pickleball est habituellement joué en double mais peut aussi être joué en simple. C’est un sport toutes saisons qui peut être joué tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Dimanche dernier, ils étaient près de 90 joueuses et joueurs, venus des quatre coins du pays, à s’être donnés rendez-vous à Limal pour une journée de démonstration et de découverte de ce sport qui se veut accessible à tout un chacun. "Ceux qui viennent essayer le pickelball accrochent assez rapidement. C’est un sport compétitif mais aussi très familial, ce qui plaît à nos pratiquants. Et surtout, c’est un sport très accessible, que ce soit pour les jeunes, les personnes plus âgées ou celles qui n’ont pas l’habitude de pratiquer un sport régulièrement", explique Kassandra Bourgeois, la responsable du pickelball en Belgique.

Un sport dont la prise en main est très rapide. "Après une heure d’initiation, vous savez déjà jouer et prendre du plaisir sur le terrain. En plus, le matériel est très léger, ce qui permet de ne pas se blesser."

Le pickelball, un sport encore assez méconnu en Belgique mais qui existe pourtant depuis 1965 aux États-Unis.

C’est d’ailleurs lors d’un passage outre-Atlantique que Kassandra Bourgeois a découvert ce sport. "J’ai vécu pendant deux ans en Floride et c’est là-bas que j’ai découvert ce sport qui est très développé et cartonne aux États-Unis. J’ai commencé à y jouer une fois par semaine, puis deux fois, pour finir par y jouer tous les jours, à raison de quatre heures par jour. J’étais mordue de ce sport et quand je suis revenue en Belgique, j’ai décidé de l’importer dans notre pays."

C’est donc en 2015 que le pickelball a connu ses débuts chez nous. "Lorsque nous avons lancé le pickelball en Belgique en 2015, nous avons constaté que ce n’était pas facile de se faire une place parmi les autres nombreux sports en Belgique, notamment ceux de raquette qui sont déjà très bien développés dans notre pays. Nous avons alors décidé d’axer notre communication sur les réseaux sociaux et ça nous a vraiment aidés à faire connaître le pickelball. Les gens ont essayé ce sport et le bouche-à-oreille nous a permis de nous développer, surtout au cours des deux dernières années où nous avons connu un véritable boom. Ça s’est d’abord très bien développé en Flandre mais on commence à avoir de plus en plus de clubs dans les grandes villes wallonnes."

Aujourd’hui, ils sont entre 250 et 300 amateurs de pickelball en Belgique. "Nous espérons poursuivre le développement du pickelball en Belgique en attirant de nouveaux membres mais aussi en développant plus de compétitions. Pour l’instant, il y a pas mal de tournois amicaux, des initiations, nous participons à des compétitions à l’étranger mais dès 2023 nous lancerons notre propre championnat de Belgique."

Kassandra Bourgeois, elle, est affiliée au club de Jodoigne. "Je suis responsable nationale du pickelball, j’essaie d’aller un peu partout pour aider les clubs à se développer mais je fais partie du club de pickelball de Jodoigne qui compte une quarantaine de membres."