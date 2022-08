Jodoigne: vers une direction unique pour les écoles communales

Ainsi,"après approbation du collège communal et de la Copaloc, à l’unanimité, il sera proposé au conseil communal du 30 août prochain que Madame Souki Bogaert devienne la directrice de toutes les implantations communales.Cette dernière est déjà directrice des implantations de l’école no 1 dont font partie les écoles de Piétrain, de l’Ardoisière et de Jodoigne-Souveraine", indique l’échevine de l’Enseignement, Ludivine Henrioulle-Demeester. Qui ne tarit pas d’éloge sur l’intéressée:"Madame Souki, c’est une main de fer dans un double gant de velours. Elle est à l’écoute, proactive et bienveillante".

Cette nouvelle dynamique permettra d’accentuer la cohésion entre les enseignants d’un même pouvoir organisateur."Madame Souki Bogaert sera accompagnée dans sa mission par un service administratif se composant de deux secrétaires de direction et une secrétaire pour les ressources humaines. Les implantations qui rejoindront l’école no 1 sont les écoles de Saint-Remy-Geest, Saint-Jean-Geest, Sainte-Marie-Geest et Mélin", ajoute l’échevine de l’Enseignement

Les écoles communales de Jodoigne accueillent environ 700 enfants et comptent une soixantaine d’enseignants.