Jodoigne: il reste quatre mois pour pouvoir bénéficier de la prime Creashop +

Et bonne nouvelle, le périmètre de la zone qui permet de bénéficier de cette prime a été agrandi. On y trouve dorénavant la rue Saint-Jean, la rue et la place de La Bruyère, la place Lodewijckx, la rue du Château, la Grand-Place, l’avenue des Combattants, la place de la Victoire et la rue Grégoire Nélis.

"Jusqu’à présent, nous avons eu neuf candidatures initiales, pour finalement cinq dossiers rentrés. Trois ont été retenus et ont bénéficié d’une prime de 6 000 €. Les dossiers ont été bien réalisés, et leur présentation devant le jury a convaincu. Ce n’est donc pas une prime automatique, il faut pouvoir justifier une série de choses mais au final, quand elle est obtenue, c’est un beau bonus. Elle couvre 60 % des montants engagés dans l’aménagement du magasin."

À la Ville de Jodoigne, on ne se voile pas la face avec quelques enseignes historiques qui ferment leurs portes comme La Renommée, l’ABV, La Galantine. Et c’est toute une génération qui va suivre dans les 4/5 ans à venir puisque tous les commerçants ont plus ou moins le même âge dans le centre historique.

"Au printemps, tout le centre et le périmètre Créashop étaient complets avec les commerces. Certains arrêtent dans le centre de Jodoigne mais c’est pour s’agrandir ailleurs et c’est bien pour eux! On se doit aussi de comprendre que certains, après avoir fait carrière, décident de prendre leur retraite. Et puis, pour quelques-uns, cela ne fonctionne pas, c’est vrai. Là, nous restons positifs, cela va faire de nouveaux espaces disponibles dans le centre de Jodoigne. On constate que de belles opportunités se dégagent comme les 180 m2de la maroquinerie Dupont dont le propriétaire souhaite les voir à nouveau être occupés et est disposé à discuter avec des porteurs de projet."

Le message est donc clair, la chance sourit aux audacieux et à la Ville de Jodoigne, on est disposé à accompagner les entrepreneurs dans leur projet.