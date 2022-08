Jodoigne: les eaux de la Gette nettoyées à l’Ardoisière et au Bordia

Marc Verheyden:"Que ce soit sur la Dyle à Court-Saint-Étienne ou à Wavre, sur la petite Gette à Orp-Jauche ou encore sur la Gette à Jodoigne, les riverains se sont débarrassés durant des décennies de leurs déchets dans les rivières. Je peux même vous dire qu’à Jodoigne, en aval de l’Ardoisière, il y avait jadis un bar ou un café au vu du nombre de bouteilles en verre qui ont été retirées de l’eau…"

Avec l’aide des jeunes et du Contrat de rivière Dyle-Gette

Depuis plusieurs jours, les déchets sont regroupés à l’arrière de l’ancien hall des sports."Le plus impressionnant,poursuit Marc Verheyden,ce sont les 12 mètres cubes de crasses qui ont été sortis de la Gette. Et les 25 pneus que nous avons trouvés sur les 200 mètres de rivière qui ont été nettoyés du côté du Bordia et derrière le lotissement de l’Ardoisière. Je voudrais remercier ceux qui viennent aider notre petite équipe. Ces dernières semaines, une soixantaine de personnes, dont une bonne moitié de jeunes, sont venues proposer leur aide."

Il s’agit, pour Jodoigne, des dix jeunes engagés dans le cadre de l’opération Été solidaire et de vingt autres de la maison des jeunes d’Ixelles. Il est de même de Nina Leclef et François Riguelle, du Contrat de rivière Dyle-Gette, qui sont venus prêter main-forte durant deux jours à Ann-Laure Furnelle, Vinciane Dutordoir, Pierre Lalemand et Marc Verheyden, le quatuor d’Aer Aqua Terra.

"Nina, qui termine des études de bio-ingénieur à Gembloux, accomplit un stage de deux mois chez nous, détaille François Riguelle, employé au Contrat de rivière.Ces opérations de terrain sont motivantes. On sert la planète, finalement. Pour ce qui est des déchets récoltés, le tout commun sera évacué par les ouvriers communaux de Jodoigne, les lingettes seront acheminées vers la station d’épuration de Basse-Wavre, enfin les métaux et les Eternit prendront la direction de la station de recyclage de Mont-Saint-Guibert."