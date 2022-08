Jodoigne pourrait tenter de réduire de 41,6% ses émissions de gaz à effet de serre

Ce rapport"est le fruit d’un travail méticuleux et méthodologique qui a permis d’effectuer le bilan énergétique de Jodoigne. Il a fallu calculer tous les facteurs pour voir ce qui est consommé sur le territoire de Jodoigne. Un calcul de vulnérabilité également, avec les ressources en eau ou encore l’état des infrastructures. Un potentiel des énergies renouvelables a été déterminé pour savoir ce qui est possible ou pas. Nous avons d’ailleurs éliminé très vite l’hydroélectrique ou la géothermie car cela est peu exploitable ici. L’accent sera plutôt mis sur les panneaux photovoltaïques, mais encore faut-il voir ce qui est hypothétiquement possible".

L’étude donne des chiffres assez précis qui constituent une bonne base de travail."53 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent des habitations alors que 24 % sont issus des transports, 14 % du tertiaire (entreprises, écoles, commerces…) et enfin, 4 % de l’agriculture même si cette donnée est à relativiser puisque les émissions indirectes ne sont pas reprises".

Jodoigne est dans la moyenne

Comparé à la Wallonie, de manière générale, Jodoigne est dans la moyenne."Même si ici, nous n’avons que peu d’industries. Étant donné que les habitations sont généralement des 3 ou 4 façades, c’est une importante source de déperdition, ce qui explique les 53 %."

Alors que l’objectif à atteindre est de 40 %, Jodoigne dispose d’un plan un peu plus ambitieux."Il est soumis au collège puis sera soumis à une commission de citoyens et de services communaux avant d’être présenté, vraisemblablement, au conseil communal du 30 septembre. S’il est adopté, il ira ensuite à la Région puis à l’Europe pour la Convention des Maires en janvier 2023."

Les défis sont donc de taille, et pour y parvenir, Eliza Renzoni a proposé, dans le cadre de son travail, les pistes à suivre (lire ci-dessous).