Jodoigne: maintenir la piscine à n’importe quel prix?

Le dossier est visiblement très sensible. D’un côté, une réelle pression est présente de la part de Jodoignois soucieux de maintenir ce précieux outil ouvert, en attendant l’arrivée de la nouvelle piscine sur le site de la Plaine de la Gadale. Mais de l’autre, les associations et clubs sportifs qui faisaient partie des utilisateurs réguliers, voire des formateurs ou initiateurs à la natation, n’ont pas été mêlés aux réunions. Sans réellement faire de proposition concrète, ils attendaient des données chiffrées précises pour faire le point sur les perspectives et éventuellement s’engager dans un processus de gestion. Mais ces données précieuses ne sont jamais venues… Forcément, cela suscite des craintes qui, au fil des jours, semblent de plus en plus légitimes.

Car la société privée qui est candidate à la reprise veillerait, et c’est logique, à rentabiliser le site. Ses activités entrent en concurrence avec des associations qui occupaient les lieux jusqu’à présent. Et celles-ci ne devraient plus pouvoir poursuivre leurs activités. Pour les autres, comme les clubs sportifs, c’est plutôt dans les coûts de location du bassin que les problèmes risquent de se poser. Certains échos font état d’une multiplication du tarif par… cinq! Est-ce le prix à payer pour maintenir l’outil? Ce serait une catastrophe pour les associations qui ont, jusqu’à présent, permis au bassin d’exister et à de nombreux utilisateurs de pratiquer une activité dans la piscine. Mais il faut le reconnaître, le bassin maintenu resterait un outil non négligeable pour les écoles et les utilisateurs réguliers… même si là aussi, le tarif appliqué sera à surveiller.

Prochaine réunion le 18 août

Du côté de la Ville, on ne souhaite pas communiquer outre mesure à ce stade."Depuis que la Ville a appris l’annonce de la fermeture de la piscine, le collège communal ne cesse de travailler d’arrache-pied pour trouver une solution, indique le bourgmestre, Jean-Luc Meurice.La vétusté des installations et les chiffres liés à leur gestion n’ont pas attiré beaucoup de gestionnaires potentiels et/ou d’investisseurs. Et pourtant les autorités communales ne lâchent rien pour sauver la piscine et permettre aux Jodoignois d’en bénéficier. L’objectif non dissimulé est également de garantir ce service aux écoles de la commune. Notons que des communes voisines ont montré leur intérêt pour l’accès de leurs écoles à cette piscine. Des négociations sont en cours avec le propriétaire et un potentiel repreneur. La prochaine réunion se tiendra le 18 août."

Selon nos informations, il semble que Perwez soit intéressé pour ses écoles. Une officialisation des discussions actuelles pourrait par ailleurs intervenir d’ici une dizaine de jours…