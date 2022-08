Jodoigne: des magasins Action et Kruidvat ouvriront en septembre le long de la chaussée de Wavre

Action cible le non-alimentaire du type hard-discount tandis que Kruidvat, dont le siège belge se situe à Anvers, propose principalement des articles de droguerie. Action sera la première enseigne à franchir le pas. Elle accueillera ses premiers clients le 3 septembre, tandis qu’Eldi et Kruidvat devraient suivre durant la seconde moitié du mois.

Reste que les commerces jodoignois ont connu, en quelques mois, des destinées inattendues. En mai dernier, l’échevin du Commerce, Olivier Debroek, se félicitait de voir toutes les cellules du centre-ville occupées. Ce n’est plus le cas aujourd’hui."Lechangement,reconnaît-il,est assez brutal. Est-ce un passage de témoins d’une génération à l’autre? Il y a en tout cas trois commerces phares du centre-ville qui ferment ou vont fermer. Le bâtiment qui loge la papeterie ABV est à vendre après plus de 40 ans d’activité. Et, rue de la Bruyère, la boucherie La Galantine et la boutique de prêt-à-porter La Renommée viennent de fermer leurs portes. De quoi l’avenir sera-t-il fait? Certains se posent des questions, mais je positive en songeant à la relève et à la vague d’optimisme et de projets qui ont suivi la crise sanitaire."

Il est vrai que les vocations dans le secteur commercial se sont multipliées ces derniers temps. C’est le cas non seulement chez Rosalie Trompette (notre édition du mercredi 3 août), ainsi que, dans la même rue, du nouveau commerce NRgie Chauffage, qui propose en showroom une gamme de chaudières et d’adoucisseurs d’eau. Et il se chuchote qu’un restaurant grec devrait aussi ouvrir ses portes prochainement.