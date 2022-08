À Jodoigne et ailleurs en Brabant wallon,ces risbermes vont faire le bonheur des poissons

À Zétrud-Lumay, Hamme-Mille, Grez-Doiceau, Basse-Wavre, Ottignies et Court-Saint-Étienne

Ce mardi, le Contrat de rivière Dyle-Gette, avec la collaboration du personnel de la Maison wallonne de la pêche, en a installé sur plusieurs cours d’eau du bassin et ce travail se poursuivra jeudi. À Zétrud-Lumay sur la Grande Gette, à Hamme-Mille sur la Nethen, à Grez-Doiceau sur le Train, à Basse-Wavre, dans le centre d’Ottignies ainsi qu’à Court-Saint-Étienne sur la Dyle, ce sont en tout 72 mètres de risbermes qui seront en place à la fin de cette semaine. Et des "paniers" fonctionnant sur le même principe ont aussi été végétalisés sur la Grande Gette à Jodoigne, au niveau du parking du Pré Pastur.

Les pieds – et parfois beaucoup plus! – dans l’eau, les participants à l’opération ont solidement boulonné dans les murs ou le béton des berges des "boudins" de deux mètres de long, constituant sur chaque zone un linéaire de 12 mètres. Des iris, des laîches ou encore des baldingères, que l’on trouve naturellement le long de nos cours d’eau, ont été plantées il y a plus d’un mois sur un substrat de xylit, une fibre dérivée du bois emprisonnée dans un filet synthétique.

«Les risbermes recréent un habitat intéressant»

"Le xylit, c’est la première couche que l’on retire au-dessus du charbon, explique Julien Gilles, de la Maison wallonne de la pêche.Les plantes s’ancrent facilement dedans et en plus, ce sont des fibres qui ont la capacité de fixer le nitrate et le phosphate. Ce qui est bénéfique à la fois pour les plantes et pour la rivière. Les risbermes recréent un habitat intéressant: le système racinaire permet à certains poissons comme les gardons de fixer leurs œufs. Il sert aussi de refuge pour les alevins, et favorise le développement des insectes ainsi que des macro-invertébrés comme les gammares, dont se nourrissent les poissons."

En résumé, l’idée est de reconstituer des endroits de biodiversité le long des berges bétonnées. L’initiative est coordonnée par la Fédération des pêcheurs de Dyle-Gette, en collaboration avec le contrat de rivière. Elle répondait à un appel à projets du Comité de gestion du fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique, et bénéficie à ce titre d’un financement de 14 000 €. Les Communes concernées ont complété le montant à hauteur de 1 000 € chacune, et le solde a été apporté par le contrat de rivière.

"Le Fonds piscicole, c’est l’argent des pêcheurs, qui sert donc ici à améliorer la qualité de la rivière, se réjouit Jean-Luc Mottin, le président de la Fédération des pêcheurs de Dyle-Gette.Ce type d’aménagement est une première chez nous."

Telles qu’elles sont conçues, les risbermes installées mardi peuvent durer une trentaine d’années, d’après la Maison wallonne de la pêche qui apporte son soutien technique à l’opération.

Équiper d’autres endroits dans les prochaines années

Pour le contrat de rivière, elles sont certes efficaces en matière de biodiversité – lire ci-contre – mais constituent aussi un bel outil de sensibilisation du public à l’importance de sauvegarder les rivières. L’objectif est donc, au-delà de cette réponse à un appel à projets ponctuel, de continuer à équiper dans les prochaines années d’autres endroits du bassin de la Dyle et de la Gette.