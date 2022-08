72 mètres de fascines faciliteront la reproduction des poissons dans le bassin Dyle-Gette

Ces fascines serviront de lieux de reproduction, de refuge et d’endroit de nourriture pour les poissons. Durant deux jours, plus de 70 mètres de ce type de dispositifs seront implantés dans plusieurs rivières du bassin Dyle-Gette, sur six communes au total. Le projet répond à un appel à projet de la Région wallonne, laquelle le soutien financièrement. L’initiative est coordonnée par la Fédération des pêcheurs de Dyle-Gette et le Contrat de rivière, et reçoit un soutien technique de la Maison wallonne de la pêche.