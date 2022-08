Jodoigne: la Caravane des liens a gâté les résidents du Clair Séjour

"Dominique Evrard et moi,explique Hélène Gadisseux, chargée de projet au GAL,nous nous sommes mises d’accord pour offrir un après-midi récréatif, à la fois convivial et gustatif, à quelque 50 résidents. Nous avons coupé la poire en deux: le PCS offre les glaces tandis que le GAL propose aux seniors une boisson de leur choix."

Cinq bénévoles prêtaient main-forte à Dominique et Hélène."En plus,souligne Dominique Evrard,nous pouvons compter sur la participation de la famille ou des proches des résidents, qui ont été mis au courant de notre opération."

«Cette opération? C’est formidable!»

Nelly, 81 ans, est à la fois épouse de résident et… toujours disposée, quand on a besoin d’elle, à donner un coup de main. C’est elle qui a pris la commande de Nadine et de Jules avant de prendre la direction de la camionnette du glacier."Mon mari est sorti de clinique il y a un mois,explique Nelly , et il a eu la chance de pouvoir être immédiatement intégré au Clair Séjour. Je connais Nadine et je me suis portée volontaire pour leur servir la crème glacée. Cette opération? C’est formidable! Pour les résidents, les occasions de sortir de la maison de repos sont assez limitées. Aujourd’hui, ils ont le sourire et voient du monde."

Marguerite, résidente de 89 ans, est plus catégorique encore:"Ce n’est pas parce que nous sommes seniors que nous ne sommes plus capables de bouger.Ce genre de sortie, même si elle se limite au pourtour du Clair Séjour, on en redemande. Je peux le dire: mettre le nez dehors, on apprécie ça, et peut-être même plus que les jeunes."

À Perwez,le 1er septembre

La Caravane des liens poursuivra sa tournée dans l’est du Brabant wallon jusqu’à la fin de l’été. Elle a fixé 20 rendez-vous aux aînés dans ou devant les maisons de repos. Prochaine étape, le 1er septembre, à Perwez, où la Caravane des liens s’arrêtera au Val d’Orbais.