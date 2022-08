Un nouveau commerce dans le centre de Jodoigne: «Rosalie Trompette»

Avec talent d’ailleurs, comme en témoignent les tableaux de chaussures enfantines qui décorent sa boutique de cadeaux en tous genres."C’est en faisant une petite étude de marchéque je me suis rendu compte que ce type de boutique n’existait pas à Jodoigne. Ce fut décisif, car je n’avais pas envie de manger le pain des autres."

«Je me suis attachée aux articles cadeaux peu communs»

Bien lui en a pris, car le bon goût, où que l’on regarde autour de soi, est présent."Dans un commerce,il faut trouver une équivalence, un équilibre entre le produit que l’on propose et la clientèle que l’on cible. Je me suis attachée aux articles cadeaux peu communs, que l’on voit rarement ailleurs. Dès que je perçois dans la fabrication d’un vase, d’un saladier ou d’un objet de décoration une petite touche raffinée, je suis partante pour le proposer à lavente."

Elle a rassemblé dans son commerce du mobilier de taille réduite, à destination des salons cosy, mais aussi des miroirs, de la vaisselle, des luminaires, du linge de cuisine ou encore des bougies à la cire de soja qui parfument naturellement les intérieurs. Et elle a le sourire quand elle évoque sa nouvelle clientèle."J’ai été étonnée de la rapidité avec laquelle le bouche-à-oreille se répand dans Jodoigne et ses alentours.J’avais à peine ouvert que j’ai vu des clients du Brabant flamand pousser ma porte, mais la plupart viennent du grand Jodoigne, en particulier Mélin, Saint-Remy-Geest et Saint-Jean-Geest."

Précision utile: Rosalie Trompette confectionne également des tentures et des stores, les échantillons peuvent être découverts en boutique.

Rue de la Bruyère, 13, à Jodoigne (010 22 58 83, rosalietrompette@gmail.com).