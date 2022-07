Brabant wallon Est: Jodoigne ouvrait jeudi soir le cycle de cinéma en plein air «Une toile sous les étoiles»

Sur la Grand-Place, 300 chaises étaient installées pour accueillir les spectateurs et toutes ont trouvé preneur. Certains d’entre eux ont bénéficié d’une belle attention. En effet, la Ville avait acheté 100 places (50 x 2) au cinéma L’Étoile. Ces tickets, collés sous certaines chaises, ont fait le bonheur des heureux gagnants. À noter que le cinéma L’Étoile offrait également 10 places.

Au cours de la soirée, les spectateurs ont pu également profiter de la petite restauration habituelle en plus de pop-corn, burgers etc., grâce à la gestion des lieux par Toques et Gourmandises.

Sept projections d’ici le 16 septembre

Pour rappel, voici la liste des sept prochaines étapes de cette tournée "Une toile sous les étoiles": vendredi 12 août, Hélécine (site du Brouc), le filmLe Loup et le Lion; mercredi 17 août, Beauvechain (verger communal),Edmond; vendredi 19 août, Incourt (Sentiers de Sart-Risbart),Brassed off (VO ST FR); vendredi 26 août, Orp-Jauche (place communale),PIL; vendredi 2 septembre, Ramillies (terrain de football d’Huppaye),Mystère; samedi 3 septembre, Incourt (cure de Roux-Miroir),Si on chantait; et vendredi 16 septembre, Perwez (Grand-Place),Papi Sitter.