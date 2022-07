Changement de présidence chez les Jeunes MR de Jodoigne

Président des Jeunes MR à Jodoigne, Cédric Deceuninck l’a annoncé ce lundi:"J’ai l’honneur de vous faire part d’une décision importante dont je suis fier. Mon histoire a commencé en 2018 en tant que vice-président. J’ai appris et rencontré des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui se battent pour le même projet libéral. Par après, j’ai eu l’honneur d’être nommé à la présidence. Cela m’a permis de concrétiser des projets, de défendre des valeurs fortes et de connaître les acteurs de la Ville de Jodoigne ainsi que sa population. Après plus d’un an et demi à la tête de la section des Jeunes MR, j’ai pris la décision de remettre mon rôle à une personne qui défend les mêmes valeurs. Je souhaite donc à Axel Nulluy, nouveau président de la section, de pouvoir mener au mieux cette famille de jeunes libéraux à l’accomplissement des projets qui vont arriver."