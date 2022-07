Ce jeudi, les trois Italiens, le Suisse et la Bruxelloise s’arrêteront sur la place de la gare de Ramillies, avant de rejoindre le site des Baladins du Miroir à Jodoigne, ce vendredi. Deux représentations qui seront différentes."C’est un spectacle d’improvisation, avec une structure claire: la musique ne change pas et on a des intentions dans certaines parties de la pièce. Mais on ne sait jamais qui va faire quoi ou ce qui va se passer, commente Alexandra Pholien.Il y a des solos, des duos, un peu de chant et de musique. Un peu de vélo et de la folie, à la fin. Puis, ce sont des performances. Car à la base, nous sommes des danseurs. Sauf un qui a une formation de cirque. Parfois c’est plus théâtral, humoristique ou sérieux. Nous n’avons pas un style particulier."

Les cinq membres de Brut Movement se sont rencontrés à Bruxelles durant un stage d’improvisation. Ils ont ensuite lancé l’idée de monter une troupe et ont reçu un subside pour mettre leur plan à exécution. Leur itinéraire les a emmenés jusqu’à Rochefort et ils sont désormais sur le chemin du retour vers la capitale. Toujours à vélo.

"C’est une aventure de trois semaines. Paola tracte la scène car elle possède un vélo électrique. Dans les montées, nous devons tout de même déposer notre vélo et pousser la scène. L’idée était d’emprunter de nombreux RAVeL, ce qui est fort agréable. On a toutefois dû prendre quelques routes nationales et même eu des aventures sur des chemins qui étaient sous eau ou remplis de cailloux. Il a fallu trouver quelques détours, mais tout se passe très bien."

Pour Alexandra Pholien, ces deux étapes sont comme un retour dans sa province d’adoption:"Je suis originaire de Bruxelles, mais j’ai étudié pendant quatre ans au lycée Martin V de Louvain-la-Neuve qui proposait une option danse…"Qui lui a bien servi, car elle a ensuite poursuivi son cursus à la London Contemporary Dance School, pour terminer au Pays de Galles.