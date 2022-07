Jodoigne: «Oui, les caméras fonctionnent!»

À chaque fois que des actes malveillants sont commis, les débats s’animent sur les réseaux sociaux. C’est parfois très gratuit et sans réel intérêt, parfois plus constructif et cela permet de faire évoluer les choses. À Jodoigne, le parc communal a été rénové il n’y a pas très longtemps. Un investissement judicieux avec dorénavant une attractivité, principalement pour les petites têtes blondes. La fréquentation des lieux a considérablement augmenté mais, revers de la médaille, il arrive que des personnes mal intentionnées s’y rendent également. Réunions nocturnes, alcool et même, n’ayons pas peur de le signaler, drogues, avec un petit trafic qui inquiète bon nombre de Jodoignois.