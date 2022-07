Jean-Paul Wahl sur la recrudescence des incivilités à Jodoigne: «N’ayons pas peur de montrer les dents»

Jean-Paul Wahl est conscient que la problématique des déchets génère d’autres soucis. "On constate également un sentiment d’insécurité. En politique, nous avons une obligation de résultat. Là, en effet, il n’est pas atteint comme espéré. Il faut selon moi relancer les actions, expliquer ce qui est fait, car oui, des actions sont menées, mais une campagne de sensibilisation est nécessaire. Dans certains pays, on n’ose même pas jeter au sol les cendres de sa pipe alors qu’ici, à Jodoigne, on trouve des mégots au sol… C’est inacceptable. La difficulté est que l’on ne peut mettre un policier derrière chaque personne, ou derrière chaque chien car le souci des crottes sur les trottoirs est toujours d’actualité… Mais sensibiliser les gens est important!"

«Au besoin, des sanctions doivent tomber»

Jean-Paul Wahl précise: "Je ne dis pas que les gens doivent se surveiller, mais bien que chacun prenne conscience. Les ramassages existent, des lieux adaptés sont prévus, les poubelles sont bien là, en nombre. Des caméras amovibles placées aux endroits sensibles sont une option. On peut les déplacer en fonction des soucis constatés" . Il est donc urgent, pour le Jodoignois, de sensibiliser, de prévenir "et, au besoin, des sanctions doivent tomber. Une présence dissuasive s’impose. On ne peut plus laisser les choses ainsi. On doit donc bien cibler car quand la ville n’est pas propre, le sentiment d’insécurité et d’impunité est là. N’ayons donc pas peur de montrer les dents."