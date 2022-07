La reprise en D2 et D3 (A et B) ACFF est fixée au dernier week-end d’août, soit les 27 et 28 août.

Pour entamer la saison de D2, Tubize accueillera Binche tandis que Rebecq jouera aussi à domicile face à Dison. Il faudra attendre la dernière journée des matches aller, les 17 et 18 décembre, pour assister au derby brabançon de la série qui se jouera à Rebecq.

En D3 A ACFF, Jodoigne et le RCS Brainois débuteront le dimanche 28 août avec un déplacement à Manage pour les Jodoignois et la réception des Namurois de Tamines pour Braine.

Le derby brabançon wallon est lui programmé lors de la 15ejournée, les 3 et 4 décembre, dans les installations jodoignoises.