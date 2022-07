En 1378, à proximité de ces murailles, il existait une chapelle dédiée à Saint-Jean. Elle fut démolie en 1718. "Mais c’est manifestement en référence à cette chapelle qu’en 1833, on opta pour l’appellation rue Saint-Jean, toujours d’actualité."

De nos jours, une statue de Saint-Jean est encore et toujours visible dans une niche accrochée à une façade de la rue. Au début du XIXe siècle, suite à la construction de la chaussée de Tirlemont, la rue Saint-Jean fut entièrement bâtie et est devenue, au fil du temps, l’une des rues les plus commerçantes de la cité de la Gadale.