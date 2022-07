L’Églantine est de retour dans le centre de Jodoigne

"L’objectif est de fédérer les forces vives socialistes et sympathisantes de l’est de notre Province autour d’un projet qui sera aussi l’occasion de resserrer les liens entre les diverses Unions socialistes communales" , affirme Benoît Malevé, l’une des personnes impliquées dans le projet.

Afin d’avoir une officialisation de la démarche, un conseil d’administration provisoire a récemment été mis en place. Il est présidé par Benoît Malevé. Anne-Sophie Beine (Chaumont-Gistoux) en est la vice-présidente, Julien Scharpé (Jodoigne – PAC) et Didier Grogna (Fédération) le complètent en tant que secrétaire et trésorier.

"Le souhait est de faire revivre ce lieu de rencontre, chargé d’histoire. Il ne s’agit pas d’en faire un café ouvert tous les jours, mais bien un endroit d’échanges."

C’est ainsi qu’une donnerie a été proposée. Et plus exactement une "Jo’donnerie" qui en appelle d’autres, où des effets à donner peuvent être déposés. Il est également question d’un Repair Café, non pas pour concurrencer les activités actuelles plutôt branchées réfection vélo, mais bien pour proposer un service bien plus large, avec pour but d’éviter le gaspillage mais aussi, de donner une prolongation de vie aux objets.

L’Églantine se prête parfaitement à ce genre d’initiatives. Des bénévoles sont d’ailleurs recherchés pour assurer l’encadrement, mais aussi les réparations diverses.

Et puis, il y a aussi de nombreuses autres initiatives comme celle mise sur pied par Julien Scharpé avec le PAC Brabant wallon ce week-end, avec une balade culturelle sur l’histoire sociale et méconnue de la commune de Jodoigne. L’occasion d’en apprendre davantage sur la ville, redécouvrir ses rues et ses légendes… Avec l’Églantine comme point de rassemblement. Bref, la Maison du Peuple va revivre.