Treize cimetières jodoignois beaucoup plus verts

Concrètement, on est passé de deux ouvriers à six hommes qui, à plein-temps, rendent désormais les cimetières plus verts. L’éco-conseillère Bénédicte Maréchal a, dès 2016, posé les jalons d’une gestion adaptée, différenciée des précédentes pratiques. Des équipements spécifiques ont été acquis pour racler les adventices dans les graviers tandis qu’étaient plantés des arbustes fleuris, des haies et autres plantes afin de réduire les terres à nu.

"Une attention particulière est mise dans le choix de plantes esthétiques au moment de la Toussaint ou répondant au plan Maya , explique Bénédicte Maréchal. Ces espaces sont recouverts de broyat ou encore de paillage."

Les treize cimetières de l’entité sont à présent labellisés "cimetière Nature". Dès 2016, ce fut déjà le cas à Jodoigne et Jodoigne-Souveraine. Ont suivi Sainte-Marie-Geest et le vieux cimetière de Zetrud-Lumay en 2017, puis de Dongelberg, Lathuy, Saint-Jean-Geest et Jauchelette en 2018. En 2019, ce fut au tour de Mélin, Zetrud-Lumay et au cimetière de la chapelle d’Herbais. Enfin, en 2020, Saint-Rémy-Geest et Piétrain furent labellisés.

"L’an dernier, détaille Bénédicte Maréchal, nous avons poursuivi l’aménagement de différents cimetières dont celui de Jodoigne. Cela ne veut pas dire que le processus s’est arrêté. Ainsi avons-nous cette année étendu les zones enherbées au cimetière de Jodoigne, et notamment la zone réservée des anciens combattants. Cet effort se poursuivra encore l’an prochain"

Bernard Glineur, lui, positive: "Le travail dans les cimetières reste dur pour les ouvriers, mais pour le public comme pour nous, c’est nettement plus vert et fleuri qu’auparavant."