Une plage… pour Zétrud-Lumay

"Il y a ici une belle potentialité de détente, poursuit Sébastien, qui a derrière lui vingt ans de consultance en sciences humaines. Ne serait-ce que pour la promenade dans un site très vert. Le Covid nous a toutefois joué un sale tour et, finalement, nous ne pouvons ouvrir La Plage Beach café que ce jeudi 7 juillet."

La Plage, il est utile de le préciser, a pour objectif de vouloir attirer jusqu’au 29 septembre les familles dans une ambiance festive. Les visiteurs y trouveront, sur une quinzaine d’ares, un terrain de pétanque, une plage de sable fin prête à accueillir les enfants, où des matches de beach volley sont d’ores et déjà programmés, ainsi qu’une tente de 150 m2destinée aux soirées de latinos ou happy hour.

"Nous n’avons toutefois pas créé une discothèque, précise Sébastien. Et si nous organisons bientôt une soirée sud-américaine, ce sera sur le mode chill, avec food truck et boissons assorties. Les clients paieront en jetons, que nous appelons les tongs, un jeton équivalent à 1,25 €. Pour vous donner une idée de prix, un mojito vaudra 5 ou 7 tongs, selon qu’il soit ou non alcoolisé. Une boisson gazeuse? Elles seront toutes à 2 tongs."

Le nouveau site de détente dispose également de nattes, de transats et de parasols pour celles et ceux qui désireraient aller pique-niquer au bord de l’eau. Mais attention: dès que l’on sera sur le haut du monticule qui sépare La Plage de l’étang, ce ne sera plus sous la responsabilité de la direction du domaine. Ce dernier sera ouvert durant les mois d’été en soirée, les jeudis (de 17 à 0h), vendredis (de 17 à 1h), samedis (de 11 à 1h) et dimanches (de 11 à 19h).

La Plage Beach café, rue du Chemin de fer 1, 1370 Jodoigne, www.laplage.fun