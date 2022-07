Jodoigne: la Ville a rencontré les responsables de l’ASBL qui aimerait reprendre la piscine

Après la sortie du député André Antoine annonçant l’intérêt d’une ASBL pour reprendre la piscine, la commune de Jodoigne a tenu à réagir. "Bien que n’étant pas propriétaire de la piscine et comprenant la décision de l’athénée de Jodoigne qui doit faire face au coût de l’énergie devenu trop important et au manque de personnel qualifié, nous restons pleinement mobilisés pour trouver des solutions durables pour ses citoyens et continue à tout mettre en œuvre dans l’espoir d’éviter la fermeture définitive"