709 signatures pour garder la piscine de Jodoigne ouverte

Malgré les efforts humains et financiers de la Ville de Jodoigne qui pour rappel, n’est pas la propriétaire des lieux, les instances supérieures n’ont pas souhaité investir les fonds nécessaires pour maintenir l’outil ouvert jusqu’à l’arrivée du nouveau bassin, au mieux pour fin 2024…

Les réactions n’ont pas manqué. Pour rappel, outre la main au portefeuille de la Ville, les associations qui utilisaient le bassin ont également contribué à assurer le sursis entre mars et juin.

André Antoine est également intervenu plusieurs fois en question parlementaire. Son idée est de faire participer les communes voisines dont les habitants profitent des lieux, avec une participation d’un euro l’habitant, la Province contribuant également. À cela, il a ajouté une proposition de subside pour toutes les piscines wallonnes qui rendent un service d’utilité publique pour apprendre la natation aux enfants.

À Jodoigne, Karl Dellis a lancé une pétition qui a recueilli 709 signatures. "La piscine de Jodoigne est la dernière piscine d’utilité publique accessible dans l’Est du Brabant wallon. Nous demandons que les pouvoirs publics, les communes de l’Est du Brabant wallon et la Province, se concertent afin de trouver une solution pour maintenir la piscine en fonctionnement jusqu’à la construction de la nouvelle. Sans cela, de nombreuses personnes devront se déplacer bien plus loin pour s’adonner à leur sport et certains enfants seront privés du seul lieu où ils pourraient se rafraîchir lors de fortes chaleurs."

Puisqu’il est proche du PS, la question lui a été posée: pourquoi s’adresser à la Province et aux communes plutôt qu’au ministre Frédéric Daerden (PS), un des deux ministres qui a mis son veto à une augmentation de la participation financière. "Tout simplement car, au conseil provincial, il a été convenu que la Province jouerait le rôle de facilitateur avec les instances supérieures. Des solutions peuvent être trouvées, il est impératif de garder l’outil ouvert jusqu’à l’arrivée de la nouvelle piscine."