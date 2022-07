Jodoigne: «L’académie de musique, c’est notre fierté»

Les spectateurs ont pu, tout au long de la soirée, goûter aux prestations des élèves. Entre ces prestations, leur certificat leur était remis. Étaient en fin du cycle de cinq ans de danse classique: Célia Art, Gwenaëlle Crucifix, Raphaëlle Dubuisson, Chloé Paulis et Amandine Swine. C’était aussi le cas, pour les arts de la parole, de Mathias De Wilde, Lalie Lambrechts, Charlotte Lams, Victor Léonard, Milan Lesage et Emma Vercauteren. En déclamation, Ikhlas Azouggarh, Baptiste Leloup, Véronique Delcoigne et Claude Lanciers terminaient leur cycle. Au piano, Ekatarina Demina, Stéphanie Elsen, Élise Franck, Isaline Geuvens et Naomi Cecilia ont réussi leur cycle. Idem, à la harpe, pour Ana Sona Mohandes; à la guitare, pour Martin Schlögel; au violon, pour Amélia Ruth et Patrizia Pero; au chant, pour Louise Dumont; enfin, à l’orgue, pour Véronique Lambin.

Enfin, six élèves ont reçu leur certificat de fin d’études: Victor Léonard (diction éloquence); Florence Destrée (orgue); Bastien Franck, Katharina Besson, Claudine Demaret et Patricia Steenmans (piano).

Luc Gérard: "De nombreux parents s’adressent à nous pour savoir à partir de quel âge et de quelle date ils peuvent inscrire leur enfant à l’académie. Dès 5 ans, on peut suivre les cours. Les inscriptions débutent le 29 août."

Académie de musique (010811501).