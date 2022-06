Jodoigne et environs: et si vous adoptiez… un buisson?

Actuellement, 37personnes participent à l’opération, ce qui permet de prendre soin de 50% des buissons. Un nouvel appel est lancé pour les 275 buissons encore disponibles, via le recrutement de nouveaux parrains et de nouvelles marraines. "Des contacts ont également été pris avec des écoles, qui iraient voir les buissons aux différentes saisons" , poursuit l’animatrice.

En quoi cet entretien consiste-t-il exactement? Des informations sont données sur le site du GAL: "Avec ce projet, vous façonnez un bout de votre paysage et agissez en faveur de la biodiversité".

Cliquer sur le buisson que l’on choisit de parrainer

Concrètement, les marraines et parrains s’engagent à aller voir régulièrement le buisson, une fois par an au minimum, et à l’entretenir. Ils s’engagent également à informer sur son état via un tableau partagé avec tous les participants. Et les plus motivés peuvent d’ailleurs s’occuper de plusieurs buissons.

Pour prendre part à l’opération Mille Feuilles, il faut d’abord choisir sur la carte le buisson à parrainer, cliquer dessus afin de connaître son numéro et compléter le formulaire en ligne, ainsi que transmettre ses coordonnées aux organisateurs.

Le projet s’adresse au grand public. "Pas besoin d’être un expert pour l’entretien. Le minimum à faire, c’est de s’assurer qu’il ne gêne personne et ne dépasse pas 1,5 mètre de haut."

Bien évidemment, ceux qui souhaitent aller plus loin, peuvent remplacer les arbustes qui ne prennent pas, désherber quand c’est nécessaire, consolider ou remplacer les quatre bambous qui délimitent le buisson, recéper et tailler.

Le GAL est évidemment à disposition des parrains et marraines afin de les aider et répondre à leurs interrogations. "Après chaque visite, il est demandé de compléter le tableau des parrains, afin de nous tenir informés de l’état des buissons et de centraliser l’information."

Pour rappel, le champ d’action du GALCulturalité en Hesbaye brabançonne s’étend aux territoires des communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies.

Pour tout renseignement complémentaire: culturalite.be.