Jodoigne: les huit jeunes de Solidarcité sont tous prêts à repartir du bon pied

"Mais attention , précise François-Xavier Bridoux, l’un des éducateurs de l’AMO Jeun’Est, ils ont aussi donné des coups de main ici et là, de l’Hacienda de Ramillies, où ils ont créé une plaine de jeux, à la réserve naturelle de Genappe, où ils ont désherbé. Et puis, ils ont également intégré un programme spécifique de formation et de sensibilisation."

C’est ainsi qu’ils ont décroché leur BEPS (Brevet européen de premiers secours) ou ont été confrontés aux adolescents et aux enfants du centre de réfugiés Fedasil de Jodoigne. "Là, explique l’éducateur Simon Denis, le dialogue fut particulièrement constructif, car les jeunes de notre pays n’ont pas toujours une bonne image des réfugiés. Quand ils se sont retrouvés devant des mineurs étrangers non accompagnés, ils ont mesuré le degré de désarroi de certains enfants."

C’est sans doute, troisième axe de leur formation, au niveau de la maturation personnelle que cette année citoyenne a beaucoup compté. "Le fait d’avoir souvent été confronté à l’échec, poursuit Simon Denis, notamment au cours de leur parcours scolaire, entraîne quelquefois un manque d’estime de soi. Notre mission consiste aussi à tenter de pointer le pourquoi d’un décrochage scolaire puis, par la suite, à tenter de sortir chaque jeune de sa coquille. Souvent, en arrivant, ils étaient fort renfermés sur eux-mêmes."

Ce n’est plus le cas aujourd’hui pour Askia Aboubakart, Thomas Ameloot, Alessandro Lo Monaco, Maxime Meulemans, Klovys Minne, Louis Rousseau, Dylan Van den Berghe et Valentin Warin. Ils étaient tout sourire en recevant leur diplôme Solidarcité d’année citoyenne réussie et une bourse à projet d’une valeur de 300€ en présence de Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement, de Sophie Keymolen, députée provinciale, et du bourgmestre de Jodoigne, Jean-Luc Meurice.

"Je me sens prêt à envisager un nouveau parcours d’études à l’IFAPME , détaillait Valentin Warin, 16 ans, de Perwez. Grâce à nos éducateurs Simon et François-Xavier, j’ai acquis de la maturité et, surtout, je me sens beaucoup moins dissipé qu’avant. Mon avenir? Comme mon père, j’aimerais un jour conduire des bus. Et là, j’aurai besoin de toute ma concentration."