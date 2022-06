"L’exposition internationale d’art est, cette année, axée sur le verre, explique Tone. J’ai veillé depuis octobre 2021 à ce que les artistes les plus divers puissent être présents. Ils viennent de partout, et d’abord de pays européens et du Brabant wallon, mais aussi du Burkina Faso, des Philippines et même de Singapour."

C’est de Singapour qu’est originaire B. Jane Cowie, qui travaille le verre depuis vingt-cinq ans, et pour laquelle Tone a eu le coup de cœur. "Le courant est bien passé entre mon jardin et l’artiste, dit Tone, puisqu’elle s’est inspirée des "mauvaises herbes" du Jardin enchanté pour créer de magnifiques fleurs en verre de plus de deux mètres de haut. Elles sont superbes dans les jardins privés ou en paysages urbains."

Tone Aanderaa n’a pas pour autant abandonné la diversité dans son choix des œuvres. "Le verre, c’est magnifique, dit-elle, mais les visiteurs pourront également voir des sculptures en bois, en bronze, de la céramique, du métal retravaillé, ou encore des pièces réalisées dans de la pierre ou avec des matériaux recyclés."

D’origine indonésienne et établi à Nodebais

Parmi les nombreux artistes, il convient de relever la présence des artistes verriers Annemarie van Uden (Pays-Bas), qui combine les couleurs dans des structures de type filigrane, ainsi que des Belges Marc Hadermann, qui a fait grimper dans les arbres du jardin une cinquantaine de perce-neige de sa main, et Maurice La Rooy, qui a notamment axés certaines de ses créations sur le printemps.

Tone Aanderaa: "Les techniques du verre permettent d’obtenir des œuvres uniques grâce au jeu d’ombre et de la lumière. Certaines créations, comme les fleurs de B. Jane Cowie, seront éclairées par le dessous à la nuit tombante."

Si nombre de visiteurs sont désireux de profiter du jardin, de ses étangs, de ses ruisseaux, et de son magnifique labyrinthe, les amateurs d’art ne seront pas en reste. Près de soixante créateurs viennent ajouter leur touche de magie aux terrasses, aux haies et aux parterres de roses.

Parmi ces artistes, Toni Kanwa Adikusumah, qui, s’il est d’origine indonésienne, peut être considéré comme le régional de l’étape vu que son atelier, en face de l’étang de Nodebais, s’ouvre également lors des fêtes de la Saint-Martin à Beauvechain. "Chaque année, dit Toni Kanwa, Tone Aanderaa me fait une visite pour être au courant de mes dernières créations. En juin, elles se retrouvent dans son jardin."

Le Jardin enchanté, du 24 juin au 25 septembre, rue du Tilleul 22, Saint-Jean-Geest. Entrée: 8€. Parking au 1, rue Saint-Marie. Rens.: 0108106.14.