«On peut encore sauver la piscine de Jodoigne», assure André Antoine

Pour cela, il faut une réaction urgente du pouvoir politique, dit-il. "À titre transitoire, une mutualisation est l’opportunité de maintenir l’outil ouvert. Si les Communes concernées par la piscine, c’est-à-dire les six communes du canton de Jodoigne ainsi que Perwez, apportent une contribution d’un euro par habitant (41739€), et que la Province double la mise, cela apporterait des fonds (83478€) bien utiles pour garder le bassin actuel ouvert. La Ville de Jodoigne et le réseau scolaire WBE ne peuvent supporter seuls ces coûts. Un appel à la solidarité est nécessaire, ce n’est pas correct que des habitants des communes voisines profitent sans aucune intervention. La Cour des Comptes a d’ailleurs appelé à une mutualisation."

André Antoine rappelle ses craintes sur la situation des piscines en Brabant wallon. "On ne compte que six piscines publiques couvertes: Rixensart, Waterloo, Nivelles, ainsi que les deux bassins du Blocry en plus de Jodoigne qui ferme. Il existe en outre deux bassins ouverts: Genappe et le Bois des Rêves qui est aujourd’hui abandonné. Cela donne donc cinq piscines pour 409677 habitants, soit une piscine pour 81935 habitants, ou encore une piscine pour 8760 élèves… Je rappelle que dans le programme scolaire, tout enfant est censé savoir nager!"

André Antoine rappelle son plan piscines de 2011 à hauteur de 40 millions, qui a vu la rénovation de Nivelles et Rixensart, en plus de la construction de Louvain-la-Neuve et celle qui va débuter de la future piscine à Jodoigne (pour fin 2024). "En 2018, Valérie De Bue a organisé un deuxième plan piscines avec 58 millions pour 33 piscines dont il ne reste que 28 projets et une seule promesse pour le BW, le Bois des Rêves avec un subside de 1727538€, dont le projet a été abandonné par la Province!"

Pour un nouveau décret

Pour l’avenir, André Antoine va déposer une proposition de décret modifiant le décret du 3 décembre 2020 qui évoque la création ou la rénovation d’infrastructures sportives "en y ajoutant un nouveau chapitre de subsidiation de l’usage des infrastructures, particulièrement pour les piscines couvertes permettant l’apprentissage de la natation avant 12 ans sur base forfaitaire: piscine de 25m = 50000€, piscine de 50m = 100000€. Cette nouvelle disposition ne résoudra pas tous les problèmes de financement des coûts mais soulagerait les trésoreries des Communes possédant une piscine" .