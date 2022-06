L’opération «Lire dans les parcs» ne cesse de grandir à Jodoigne

À Jodoigne, l’ASBL Rose-Eau prend le relais de la bibliothèque centrale, et ce en collaboration avec les bibliothèques Jodoigne-Incourt. "L’objectif reste le même que par le passé, précise Ingrid Chantraine, directrice des deux bibliothèques. Nous souhaitons offrir aux jeunes enfants des moments de joie et de détente. Nos livres, nous les déplaçons vers un lieu public, en l’occurrence le parc de l’Europe et ses grands arbres qui conviennent bien à l’activité. Nos raconteuses s’y rendent avec les enfants. Parents et grands-parents sont les bienvenus, même s’ils demeurent en observateurs durant l’activité."

«Ce sont surtout les enfants qui ont entre 3 et 8 ans qui se joignent à nous»

L’une des raconteuses est Christel Lefèvre, qui assurera les deux premières animations de juillet: "Ce sont surtout les enfants qui ont entre 3 et 8 ans qui se joignent à nous, mais ces dernières années, de plus en plus, des mamans et de très jeunes enfants de 1 ou 2 ans nous accompagnent. Ce qui suscite vraiment l’intérêt des enfants? Plutôt que de citer des titres de livres, je citerai trois auteurs: Coralie Saudo, Quentin Gréban et Michaël Escoffier".

Séverine Salenbien, raconteuse: "Les enfants adorent rire. L’un de leurs albums préférés est “Ze vais te manzer”, de Laure du Faÿ et Jean-Marc Derouen. C’est l’histoire d’un loup qui zozote et qui, malgré le titre du livre, n’a rien de dramatique…"

L’opération "Lire dans les parcs" se déroulera à Jodoigne tous les vendredis de juillet et août, de 16h à 17h, au parc communal. Durant Jodoigne-les-Bains, l’activité se déroulera sur la Grand-Place les mercredis et vendredis suivants: les 20, 22, 27 et 29 juillet, de 16h à 17h également. La participation est gratuite. Aucune réservation n’est souhaitée. Attention, en cas de pluie, l’activité est supprimée.

Pour tout renseignement complémentaire: 010819957.