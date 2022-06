La Ville de Jodoigne le confirme vu que la réunion de la dernière chance n’a pu trouver de solution. Il faut dire que le bâtiment est un gouffre financier et que sa vétusté représente déjà, depuis des années, un véritable défi pour maintenir l’outil ouvert. Fin du mois, à jamais, la piscine de Jodoigne ne sera plus… "Malgré tous les efforts entrepris par les différents partenaires – Athénée, Fédération Wallo nie-Bruxelles et la Ville de Jodoigne – pour tenter de trouver une solution, les autorités communales réunies en collège ont malheureusement dû se résoudre à l’impossibilité de poursuivre l’ouverture de la piscine à partir du 1er septembre," confirme le bourgmestre.

Mais c’est bien dès la fin juin que l’activité prendra fin comme l’avait déjà annoncé Besace, l’association qui gère les lieux, faute de personnel pour assurer sa gestion cet été.

Du côté de la Ville, on rappelle que "ce n’est un secret pour personne, les frais de chauffage des installations et plus globalement le coût de l’énergie est devenu hors de prix. Malgré l’aide financière que la Ville avait budgétisée, elle ne pouvait dépenser plus pour ce poste. Ni la Ville de Jodoigne ni l’athénée n’ont pu compter sur l’aide d’autres niveaux de pouvoir."

Après 57 ans de bons et loyaux services, c’en est donc terminé. "La vétusté du site, la difficulté de trouver du personnel pour la gérer au quotidien et le prix de l’énergie auront eu raison d’elle. Une rencontre entre la Ville et le gestionnaire se tiendra au plus vite afin d’envisager toutes les pistes de soutien pour permettre aux différents clubs utilisateurs de rester actifs jusqu’à l’ouverture de la nouvelle piscine communale en fin 2024."

Les autorités communales annoncent également mettre tout en œuvre pour trouver des alternatives afin de garantir un cours de natation aux écoles communales. Si tout est encore à négocier, on le sait, par le passé, Jodoigne a rendu de bons services à Tirlemont pour la pratique de la natation. L’heure est venue d’un juste retour des choses, même si rien n’est acté pour le moment.