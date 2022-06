Jodoigne: «Pièce manquante», ou quand le grand âge ne rime plus avec naufrage

"Tout part de l’histoire" , disait l’acteur Jean Gabin, à qui on demandait ce qui fait un bon film. C’est précisément ce qui fait la réussite de Pièce manquante , le roman de Claire de Viron, avec ce petit plus que son récit s’est inspiré de la fin de vie d’un proche. Écoutons-la. "Un jour, raconte cette Piétrinoise de 68 ans, quand je suis allée lui rendre visite dans une maison de soins, il était en colère, amer, désabusé. Mais alors que sa vue baissait et que sa respiration s’essoufflait, il devenait de plus en plus lucide et nuancé. Lui qui avait longuement œuvré à l’entrée du Royaume-Uni dans l’Europe voyait son rêve s’écrouler par la faute du Brexit."