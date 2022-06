Les Lathuysiens savent recevoir

Le centre culturel de Jodoigne a pu compter sur la collaboration des Lathuysiens en se lançant dans une entreprise délicate, celle qui consistait, les 11 et 12 juin, à ouvrir les portes des particuliers pour Quartier en fête . "Chaque Lathuysien avait la possibilité d’expliquer ses activités, d’exposer ses créations ou encore ses collections, résumait le jeune Thibault D’Hont, qui vient de rejoindre le centre culturel en tant que chargé de projet. On peut parler d’un succès puisque, à notre évaluation, quelque huit cents personnes ont pu se rencontrer et échanger. La satisfaction était générale."