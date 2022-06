Bagarre au couteau à Fédasil: trois ans d’emprisonnement

Le 1er février dernier, vers 2h du matin, il a porté un coup de couteau à un compagnon de chambre. Des analyses osseuses ont prouvé que contrairement à ce qu’il prétendait, il est majeur. Il s’est donc retrouvé sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, poursuivi pour tentative de meurtre. Où il devait également s’expliquer sur une prévention de rébellion avec violence et menaces: le lendemain des faits, il a tenté de donner un coup de tête et a craché sur les policiers qui devaient le transférer à la prison de Leuven.

Lorsqu’il a été entendu par les enquêteurs, il a affirmé qu’il avait d’abord été frappé par la victime, avec une barre de fer qui était en réalité un élément du mobilier de la chambre. Il l’a repoussée, et ne s’expliquait pas la blessure au sternum qui a été constatée par la suite sur son rival… Sauf qu’un témoin l’avait repéré en train de jeter un objet à l’extérieur du centre et l’a signalé aux policiers. C’est ainsi que ces derniers ont récupéré dans un talus le couteau à tartiner utilisé. Devant le tribunal, le jeune homme a opté pour une version un peu plus conforme aux éléments du dossier. Il a maintenu que pour une sombre histoire de musique qui a déclenché une dispute lorsqu’il est rentré dans la chambre qu’il partageait avec deux autres personnes, il a été saisi par le cou. Il a pris le couteau avec lequel il s’apprêtait à se faire une tartine, et a "piqué".

"Je voudrais m’excuser, a-t-il affirmé sur le banc des prévenus. Il y a une dispute, l’autre était énervé et agressif. Je lui ai dit qu’il était là depuis deux semaines, et qu’il me critiquait, il cherchait des problèmes. Il m’a attrapé au cou, j’avais du mal à respirer. J’ai perdu mon sang froid, j’ai pris le couteau… J’ai piqué, mais je n’avais pas l’intention de le tuer. J’ai traversé l’océan, j’ai risqué ma vie, je ne suis pas un criminel. Je suis là pour la procédure, pas pour chercher la bagarre…"

Le jugement rendu mardi estime que la tentative de meurtre n’est pas établie et requalifie les faits en coups et blessures volontaires, avec incapacité de travail pour la victime. Alpha D. écope pour cela de trois ans d’emprisonnement. Et pour l’épisode de rébellion du lendemain contre les policiers, le tribunal ajoute 15 jours de prison avec sursis.