Le Summer Beach prévu en juillet n’aura pas lieu

Du 1er au 17 juillet devait se tenir sur le site de l’ancien hall sportif la première édition de la Jodoigne Summer Beach, un événement proposé sur une plage de 40 x 30 m et organisé par Sports Consulting en collaboration et avec le soutien de la Ville de Jodoigne. En plus des nombreuses festivités, une journée des familles, deux semaines de stages pour enfants et même une manche du championnat de Belgique de beach soccer organisée par la fédération belge devaient avoir lieu mais il n’en sera rien.