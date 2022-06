Jodoigne: des myriades de roses, ces 11 et 12 juin, aux jardins rouverts de Mélin et Saint-Remy-Geest

Cette année, pas moins de 38jardins pourront être visités. À Mélin, ne manquez pas celui de Francis Groenendijck, au 15 de la rue des Beaux Prés, ni celui d’Alain Cauwberghs, juste en face (au 32). "J’ai prévu une sorte de petit itinéraire, explique Francis Groenendijck. Les visiteurs entrent par la droite du jardin, contournent la maison et ressortent par la gauche. Sur leur chemin, 130variétés de roses, 20clématites de différentes couleurs, des cornus blancs ou roses, et un bouleau pleureur que j’ai taillé en forme de parasol."

À Sart-Mélin, au 18 de la rue Saint-Antoine, chez Maryse Van Welkenhuysen, c’est la même passion des roses: "C’est sans doute un héritage familial inscrit dans les gènes car une partie de ma famille est anglaise. Mon mari s’occupe du potager; moi, j’entretiens mes 30rosiers. Mes préférences? La rose Austin et le rosier grimpant Pierre de Ronsard. J’ai également un faible pour l’hellébore, aussi appelée rose Noël."

Accueil à la ferme de la Place de Mélin

Ce samedi et ce dimanche, les jardins paysagers avec lierres, les buis et haies de charme, les cours de ferme fleuries et les roseraies magnifiquement déployées seront à la portée de tous. Et comme le temps devrait être plutôt clément…

Le bon plan est de se rendre avant tout déplacement à l’accueil, à la ferme de la Place de Mélin, chez Serge Frédéric. Un itinéraire fléché avec explications y sera remis aux promeneurs. Cet itinéraire sera aussi disponible dans chaque jardin.

Bon à savoir: des voitures feront la navette gratuitement entre Sart-Mélin et Mélin-centre, et entre Mélin-centre, Gobertange et Saint-Remy-Geest. Des parkings sont prévus (suivre les flèches).

«Promenade des jardins de Mélin», ce samedi 11 juin de 13h à 18h et ce dimanche 12 juin de 10h à 18h. Le programme détaillé est téléchargeable sur le site www.villagemelin.be.