Inondations : « Est-ce une préoccupation majeure ? », s'inquiète Jean-Paul Wahl

Il s’interroge sur les suivis de cette commission. "En Brabant wallon, nous comptons par exemple 31 ouvrages d’art dont le SPW a la charge. Mais quand le dernier entretien a-t-il été effectué? À quelle fréquence des contrôles ont-ils eu lieu? J’aimerais savoir quelle est la date de contrôle de chacun de ces ouvrages! La recommandation 114 de la commission d’enquête stipule en outre qu’il faut développer des dispositifs de prévention des risques d’inondation en favorisant les mesures de rétention des eaux. Où en est cette réflexion pour le Brabant wallon?"

Bien entendu, Jean-Paul Wahl reste lucide. "Quels que soient les moyens humains mis en œuvre, quand il y a trop d’eau… il y a trop d’eau. On est vulnérable. Ce qui s’est d’ailleurs passé du côté d’Hannut ce week-end, à 10 km près, cela pouvait survenir en Brabant wallon. Cela aurait pu arriver à Jodoigne… On souffle. Ce qui m’inquiète le plus, moi, c’est que, si je n’ai aucun doute sur ce que font les Communes avec l’entretien des égouts, des plaques, etc., car tout le monde à ce niveau de pouvoir est préoccupé par cela, non, moi je m’interroge de savoir où en est le suivi de la commission d’enquête."

Le député rappelle que les rapports ont souligné de nombreux points dont l’entretien des ouvrages d’art. Et les doutes sont bien là. "Par exemple, à Jodoigne, qui dispose d’une importante zone de rétention qui a déjà sauvé plusieurs fois la ville, on a contacté l’administration et personne ne sait dire quand a eu lieu le dernier entretien. Sans oublier l’absence totale de coordination.Il y a un véritable problème. Tous les ministres en sont pourtant conscients."

Quel est le calendrier des contrôles, Jean-Paul Wahl s’en préoccupe. "Mon souhait est que l’ensemble des ouvrages fonctionnent en cas de fortes pluies! Il faut impérativement éviter des problèmes par défaut d’entretien des infrastructures. La population est inquiète alors qu’une période sensible va arriver."

En résumé, le Jodoignois veut des certitudes sur le fait que les entretiens sont faits, et que les contacts entre services peuvent être établis sans difficultés. "Je ne dis pas que rien n’est fait dans la gestion des risques d’inondation, il y a de la bonne volonté, j’en suis sûr, mais les Communes ne sont pas assez informées. Il manque de retour dans ce qui est fait ou ce qui est envisagé. Alors, peut-être que cela est fait, mais sur ce que je sais, je ne le crois pas. Tout ce qui est humainement possible doit être fait, c’est une préoccupation majeure."