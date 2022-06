Les voisins lathuysiens vous ouvrent leurs portes

«Lathuy regorge d’artistes et d’artisans»

L’initiative du centre culturel ne s’appelle pas pour rien QuARTier en fête. Stéphanie Croquet, directrice: "Nous savons que Lathuy est un village qui regorge d’artisans et d’artistes. Hélas, trop souvent, des personnes qui habitent la même rue ne se connaissent pas. Notre objectif est de briser cette sorte d’isolement pour créer du lien social."

Nombre de contacts ont été pris en aval par l’équipe du centre culturel. Il en a résulté vingt-cinq adresses où les visiteurs auront la possibilité de découvrir des expositions d’art floral, de petits spectacles de danse, des ateliers de compostage ou de permaculture, et même des mini-concerts. Envie de vous promener? Il sera possible de visiter la ferme des Mélotte (voir ci-dessous) ou de faire une balade historique ou une balade guidée du petit patrimoine populaire.

Chez Marie-Anne Dachy et Jean-Luc Wolfs, l’intérêt est double: si monsieur est un facteur de clavecins réputé, qui montrera en quoi consiste son travail, quant à madame, elle se mettra à l’instrument et vous pourrez vous délecter de musique composée par Frescobaldi ou Rameau, et ce dans un environnement unique, un peu perdu dans la campagne, du côté du Happeau.

Marie-Anne Dachy: "Il est toujours utile de savoir comment le son d’un clavecin est produit, mais aussi de découvrir en musique la différence entre le clavecin français et le virginal italien." Nous avons pu en juger lors de notre passage: Marie-Anne offre un délicieux moment aux tympans.

À noter: un point d’accueil est prévu durant les deux journées à la rue Dessus, non loin de l’église, à la salle des Vrais Copains, de 10 à 18h. Un dépliant avec carte et adresses y sera distribué. Attention, pour certaines activités, il est utile de réserver au 0473 862025.

Pour tout renseignement, s’adresser au centre culturel, au 010 811515.