Jodoigne: quand le Gracq offre des cookies aux cyclistes

Objectif doublement atteint puisque 23pédaleurs se sont arrêtés, le plus souvent des étudiants sur le chemin de l’athénée ou de l’institut Saint-Albert. C’était le cas de Jérémy Cruysberghs, 17 ans, qui venait de Saint-Jean-Geest et a dégusté un cookie avec le sourire, en trouvant l’initiative sympa.

Un gros point noir: le carrefour de la chaussée de Wavre et de la rue du Piroy

À noter qu’Humbert Dubois, l’échevin de la Mobilité, était lui aussi présent. Les membres du Gracq, à savoir Fabienne Regout, Philippe Gomez, Jan Kuipers, Olivier Castille et Étienne vander Linden, en ont profité pour rappeler à l’échevin les points noirs de Jodoigne. "Celui qui me cause le plus de souci se situe à hauteur de l’AMO, au carrefour de la chaussée de Wavre et de la rue du Piroy, explique Étienne vander Linden. Les cyclistes y sont réellement en danger."

L’horizon n’est pas uniformément sombre pour autant, et le Gracq se félicite des avancées en matière de mobilité. Philippe Gomez: "Les 300000€ que la Ville de Jodoigne a reçus pour mettre en œuvre le plan Wallonie cyclable (Wacy) vont faire du bien en matière de sécurisation des cyclistes, notamment à la rue de Wahenge ou encore à la rue du Piroy. Nous ne perdons pas de vue les marquages de chaussées et les parkings vélos qui devraient être installés prochainement sur la Grand-Place et le parking des Sœurs grises."

Humbert Dubois: "Le plan communal de mobilité progresse pas à pas, non seulement en raison du nombre de personnes qui sont impliquées, comme à la rue du Piroy, mais aussi en raison des niveaux de pouvoir ou encore des acteurs concernés, comme la police. Chaque décision en la matière est longuement pesée avant de se concrétiser."