Jodoigne et Braine-l’Alleud: 18 et 22 mois de prison pour les voleurs de métaux en Fiat Ducato

Le 1er février dernier, la même camionnette se trouve à Jodoigne, à proximité d’une maison en rénovation. Les deux occupants du véhicule brisent une fenêtre et volent notamment des pompes à bière. Ils sont filmés…

Dix jours plus tard, le même duo, à bord de la même camionnette Fiat Ducato, commet un nouveau vol avec effraction. Après avoir forcé le verrou d’une porte, ils s’emparent d’une roue, d’une enclume et de barres en inox. La scène est immortalisée par une caméra de surveillance et Valeri T., sans domicile connu en Belgique, se retrouvera sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel en compagnie de son ami BiserH.

Multirécidivistes et aucune remise en question

Le premier a expliqué qu’il était bien en Belgique en 2018 mais qu’il ne se rappelait pas être allé dans une ferme de Braine-l’Alleud. Venu de Bulgarie, il a ensuite travaillé à Londres jusqu’à il y a quelques mois, avant de revenir chez nous et de retrouver son compatriote Biser.

Alors qu’ils étaient passés partiellement aux aveux devant la juge d’instruction, tous deux ont à nouveau nié les faits devant le tribunal. Malgré les images et les nombreux indices attestant de leur implication… Dans le jugement qu’il vient de rendre, le tribunal retient qu’il n’y a toujours pas de remise en question, alors que ces deux prévenus ont déjà été condamnés à plusieurs reprises pour des faits de même nature.

Valeri T, détenu depuis son interception en février, écope dès lors de 18 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis pour ce qui excède la détention préventive. BiserH., à qui appartenait la camionnette et qui a déjà été condamné cinq fois pour vol, prend 22mois de prison avec un sursis probatoire qui l’oblige à chercher un emploi ou suivre une formation professionnelle. Son véhicule est confisqué.