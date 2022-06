La piscine de Jodoigne sera fermée du 26 juin jusqu’à la fin du mois d’août au moins

À la Ville, on a confirmé la mauvaise nouvelle mais en apportant des indications importantes: "La décision de fermeture n’est pas liée, à ce stade, au souci des coûts d’utilisation mais à des problèmes de personnel pour assurer l’ouverture du bassin en juillet et août , indique Gilles Dombrecht, directeur du service des sports. Vu l’incertitude, l’ASBL Besace BWEst a demandé des garanties qui n’ont pu lui être fournies jusqu’à présent. Les deux étudiants pressentis pour tenir la piscine, ainsi que le maître nageur, vu l’approche de l’été, se sont dès lors engagés ailleurs. Sans personnel, la piscine ne peut être ouverte. La Ville ne sait rien y changer" .

Allonger encore entre 120000€ et 150000€?

Quant à une réouverture en septembre ou une décision de fermer définitivement le site, c’est le 14 juin qu’une décision devrait tomber. Gilles Dombrecht encore: "Toutes les parties seront réunies pour trancher. Du côté de la Ville, on a déjà fait un très gros effort financier pour maintenir l’outil ouvert jusqu’à la fin juin. Il est impossible à la Ville de Jodoigne de renouveler son aide qui, on l’avait souligné, étai un one shot. Les finances communales ne sont pas extensibles et on connaît les augmentations des coûts de l’énergie et les indexations du personnel".

Très clairement, si le 14 juin, les ministres Jeholet et Daerden ne délient pas les cordons de la bourse pour allonger entre 120000€ et 150000€ supplémentaires par an, la piscine ne devrait plus jamais ouvrir. Cette réunion sera donc aussi l’occasion, si la fermeture définitive est décidée, de prendre position sur la réaffectation du bâtiment.