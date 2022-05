Mille créations des ateliers peinture de l’académie de Jodoigne

Affronter le regard des autres, quand on est ado et artiste, n’est pas une évidence. C’est ce à quoi s’exposaient les 28 et 29 mai les 110 élèves des ateliers peinture de Mira Primault et Sylvia Graham. « Ce fut un gros boulot d’exposer les quelque mille créations de mains jeunes et de moins jeunes à l’académie, expliquait Mira, mais ce fut à la fois un plaisir de voir autant d’œuvres réunies et d’accueillir tout au long du week-end un public aussi nombreux. »