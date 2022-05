L’ABC du vélo expliqué aux élèves de trois écoles secondaires de Jodoigne

Une activité qui, au vu de la mine réjouie des élèves, a séduit les jeunes qui ont eu droit à un large programme avec une formation théorique et pratique dispensée par Pro Velo, découvrant au passage l’usage du vélo dans le centre-ville de Jodoigne, mais aussi un film, Vélotopia , et un débat animé par l’ASBL Ecoscénique ainsi que divers ateliers de réparation de vélo, de premiers secours, sans oublier une information sur le réseau des points-nœuds ou encore, plus ludique, l’atelier Cyclophone où le vélo et ses composants sont utilisés pour faire de la musique!

Pour les organisateurs, il est aussi question de dynamiser ces journées de formation par un challenge "Mai à vélo", co-organisé avec des jeunes rhétos de l’athénée de Jodoigne, équipe gagnante du Climathon organisé en octobre 2021: les bikers. Il y a déjà plus de 3500km parcourus à vélo depuis le 1ermai. L’objectif de ce défi collaboratif est d’inciter les enseignants, les élèves et le personnel des écoles de l’est du Brabant wallon à parcourir un maximum de kilomètres à vélo et ainsi épargner ensemble un maximum d’émissions CO.

«Il manque des aménagements pour les cyclistes...»

À l’issue d’une matinée de pratique, les avis des élèves sont assez positifs. Victor, 13ans, a emprunté un vélo pour l’occasion: "C’est bien de sortir pour une fois, avec un vélo. Je n’ai pas trouvé cela dangereux mais je trouve qu’il manque des aménagements pour les cyclistes…" Raphaël, 12ans, adepte du vélo: "Parfois, certains automobilistes nous râlent dessus sans trop de raison. Je trouve que, si on compare avec Bruxelles, il y a moins d’attention pour la place du cycliste dans la région… Ici, tant que l’on est en dehors de l’afflux de circulation, ça va, sinon cela devient compliqué…" Pour Yana, la journée a été riche en enseignement: "J’ai appris le code de la route mais aussi que parfois, les gens ne sont pas trop sympa avec nous… Les montées sont dures pour les jambes et puis, dans le trafic, les voitures ne s’arrêtent pas pour nous…"

Mila et Emma ont retenu les avantages et les inconvénients du vélo: "La journée est très chouette, on a appris vraiment beaucoup de choses et surtout, comment circuler à vélo sur la voie publique. D’habitude, on prenait toujours les grands axes pour rouler dans Jodoigne mais là, on a appris qu’il existe des routes alternatives beaucoup plus agréables et sécurisées. Côté positif, le vélo ne pollue pas, il ne faut pas de permis et ça va plus vite que la marche! Mais si on habite trop loin, ce n’est pas possible pour aller à l’école et quand il pleut, ce n’est pas cool…"