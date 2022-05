Jodoigne: Erna Berger et Vincent Baudry intronisés au sein de la confrérie du Blanke Doreye

Erna Berger est domiciliée à La Bruyère (Beauvechain) et ne cache pas que c’est son amie Madeleine Lekenne, membre du Blanke Doreye depuis plus de vingt ans, qui lui a fait franchir le pas: "Je la suivais si souvent ici et là qu’elle m’a demandé pourquoi je ne ferais pas partie intégrante du Blanke Doreye, d’autant que j’étais souvent bénévole pour la confrérie, comme lors du dernier marché de l’Ascension".

Vincent Baudry, de Beauvechain, a quant à lui suivi un chemin semblable, à la différence que c’était sa compagne, Ariane Casteur, qu’il suivait quand elle rejoignait la confrérie en déplacement: "En faisant le tour des confréries depuis deux ans, j’ai pu comparer. Car, je l’avoue, moi qui suis amateur de tarte aux pommes, la confrérie du Stofé de Wavre n’attirait aussi. Mais finalement, j’ai opté pour le Blanke Doreye, en partie aussi par respect pour ma tradition familiale. Ma grand-mère, Marie Meurisse, qui habitait Néthen, était une remarquable cuisinière, surtout en matière de grandes tartes. L’une de ses spécialités était la tarte au fromage. Je peux le dire: je n’en ai plus, après son décès à la fin des années 1980, dégusté de pareilles!"

Ajoutons que Dominique Courtois a été promu au rang de sénéchal tandis qu’ont été intronisés membres d’honneur Raphaël Courtois (voir ci-dessous), Stéphane Gerits, directeur de Notre Maison à Jodoigne, et Jacques Van den Bosch, président du Conseil noble du Brabant wallon.

À la fin de ce 34echapitre, José Bauwin a remis un chèque de 500€ à Gilles Cowez, directeur de l’Hacienda, service résidentiel qui, à Ramillies, accueille et accompagne quinze enfants en difficulté: "Venir en aide aux plus déshérités a toujours fait partie de nos missions et de nos motivations", a souligné José Bauwin.