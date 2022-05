Cet expert en cybersécurité est le cofondateur de l’application Coronalert pendant la pandémie de Covid-19, un projet ayant reçu le prix "Agoria e-gov Awards" organisé par la fédération de l’industrie technologique Agoria. Il est également le fondateur de "cyber wal" destiné à promouvoir la recherche, l’innovation et la formation en cybersécurité.

C’est donc une matinée très riche en informations qui a eu lieu au sein de l’établissement scolaire, avec des élèves passionnés par le sujet et très participatifs dans les échanges avec l’expert.

Aucun sujet tabou n’a été évité, Axel Legay veillant à répondre à toutes les questions, mais aussi à aborder des thématiques qui touchent les jeunes, comme la sextorsion "qui fait d'énormes ravages chez les adolescents" . L’occasion aussi d’évoquer les limites légales pour permettre à la police d’infiltrer des réseaux pédophiles, par exemple.

«La jolie blonde à côté de vous dans le train, c’est aussi ça l’espionnage»

Axel Legay n’a pas manqué non plus de faire la part des choses entre réalité et fiction... Et parfois, cela étonne les élèves. "La Sûreté de l’État s’occupe de l’espionnage et puis, l’histoire de la jolie blonde à côté de vous, dans le train, c’est vrai. Le café renversé, c’est vrai aussi. L’espionnage classique à la James Bond est très efficace, contrairement à ce que l’on pourrait croire..."

Et plus proche des étudiants, oui, l’espionnage dans les universités, cela existe. "Des étudiants qui viennent de certains pays, cela nous fait peur! Cela arrive souvent. Les universités font pas mal de recherches intéressantes. Des matières sensibles sont étudiées et... attirent des convoitises. Cela peut choquer de vous dire cela, mais le flux d’Ukrainiens qui arrive, on doit y faire attention. On n’a pas mal de candidatures de Moldavie et d’Ukraine et au final... ce sont des Russes!"

«La Belgique, premier pays européen à avoir été hacké par un autre pays européen, le Royaume-Uni»

Qui dit cybersécurité, dit hackers. Mais qui sont-ils? "Il y a des gentils hackers et de vrais méchants qui n’ont pour but que de détruire, corrompre, manipuler, bloquer par idéologie ou pour l’argent. Certains gouvernements ou des entreprises sont dans cette catégorie. Et parfois près de chez vous. Il faut savoir que le premier pays européen hacké par un autre pays européen, c’était la Belgique par le Royaume-Uni, dans ce que l’on a appelé l’opération socialiste sur Belgacom... En Europe, l’espionnage est permanent. Tout le monde s’espionne. Et puis, il y a les Anonymous qui peuvent paraître ridicules mais qui ont la force d’un état."

Axel Legay a souligné la force de la cybersécurité. "En puissance militaire, jamais la Belgique ne pourra faire de dégâts aux USA... Mais en cybersécurité, la Belgique pourrait faire tomber les USA... Comme l’Estonie pourrait faire tomber la Russie."